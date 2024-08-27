Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündem Özeti - 27 Ağustos 2024

27 Ağustos 2024'te önemli gelişmeler, ziyaretler ve spor etkinlikleri ile gündemin öne çıkan başlıkları.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 00:00
Gündem Özeti - 27 Ağustos 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920

1. Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak ve ardından Edremit Belediyesini ziyaret edecek.
(İstanbul/13.00/Balıkesir/19.00)

2. Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı'nın yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının açılışını gerçekleştirecek. Ayrıca, Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkur Alanı ve Hıdırnebi Yaylası'nda incelemelerde bulunacaklar.
(Trabzon/11.00, 13.00, 13.30, 15.10)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri ve Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sanayi ve hizmet istatistikleriyle 2024 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımlayacak.
(Ankara/10.00)

3. Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek.
(Ankara)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve ordusunun Hizbullah’a yönelik Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırı" sonrası gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)

4. Güncel Olaylar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pertek Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası Açılış Programı'na katılacak.
(Tunceli/13.30)

5. Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay konteyner kentini ziyaret ederek Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezi Açılışı'na katılacak. Ayrıca spor kompleksi yapılacak eğitim araştırma hastanesinde ve Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak.
(Hatay/09.00-16.30)

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımını RAMS Park'ta konuk edecek.
(İstanbul/22.00)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00)

Hentbol Kadınlar Süper Kupa'da Armada Praxis Yalıkvak ile Yenimahalle Belediyespor, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Ankara/19.00)

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve takımdan bir futbolcu, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ile yapacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/18.00/19.00/17.45/18.30)

Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası'nın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00)

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo mücadelesi sürüyor.
(New York)

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet üzerindeki her türlü bilgi, aboneler dışında kullanılamaz. Bu yayınları çoğaltanlar hakkında hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!