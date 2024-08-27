Gündem Özeti - 27 Ağustos 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2024

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1. Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak ve ardından Edremit Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/Balıkesir/19.00)

2. Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı'nın yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının açılışını gerçekleştirecek. Ayrıca, Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkur Alanı ve Hıdırnebi Yaylası'nda incelemelerde bulunacaklar.

(Trabzon/11.00, 13.00, 13.30, 15.10)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri ve Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sanayi ve hizmet istatistikleriyle 2024 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3. Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek.

(Ankara)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve ordusunun Hizbullah’a yönelik Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırı" sonrası gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

4. Güncel Olaylar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pertek Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası Açılış Programı'na katılacak.

(Tunceli/13.30)

5. Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay konteyner kentini ziyaret ederek Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezi Açılışı'na katılacak. Ayrıca spor kompleksi yapılacak eğitim araştırma hastanesinde ve Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak.

(Hatay/09.00-16.30)

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımını RAMS Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/22.00)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

Hentbol Kadınlar Süper Kupa'da Armada Praxis Yalıkvak ile Yenimahalle Belediyespor, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/19.00)

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve takımdan bir futbolcu, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ile yapacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/18.00/19.00/17.45/18.30)

Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası'nın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo mücadelesi sürüyor.

(New York)

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