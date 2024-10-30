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Gündem Özeti: 30 Ekim 2024

Bugün Türkiye'de pek çok önemli gelişme, toplantı ve etkinlik gerçekleşecek. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:02
Gündem Özeti: 30 Ekim 2024

Gündem Özeti / 30 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Pek Çok Önemli Etkinlik Bugün Gerçekleşecek

1. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacettepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. (Ankara/14.30)

2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmelere iştirak edecek. (TBMM/10.00)

3. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması'na katılacak. (Ankara/13.00)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünyayı Kurtarmak, Aileyi Güvence Altına Almak paneline katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak. (Doha)

2. TBMM'de; AK Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Genel Kurulda, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. (TBMM/11.45/10.30/09.30/13.00/14.00)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pınarhisar Belediye Başkanlığı, Kırklareli Valiliği ve Babaeski Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (Kırklareli/17.00/18.15/21.00)

2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması'na katılacak. (Ankara/09.30)

3. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'de İngiliz mevkidaşı David Lammy ile görüşecek. (Londra)

2. İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

1. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek The Lies of Israel Lansmanı ve Panel Programı'na katılacak. (Ankara/09.45)

2. YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye ve Umman arasında yükseköğretim alanında mutabakat zaptı imza törenine katılacak. (Ankara/10.00)

Spor Gelişmeleri

1. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turuna 21 maçla devam edilecek.

2. BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Polonya'nın Trefl Sopot ekibini konuk edecek. (İstanbul/19.00)

3. Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Karşıyaka, Yunanistan'ın Kolossos H Hotels ekibine konuk olacak. (Rodos/20.30)

4. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında, B Grubu'nda Bursaspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek. A Grubu'nda TOFAŞ ise deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Keravnos takımıyla karşılaşacak. (Bursa/20.30/Lefkoşa/20.30)

5. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında, J Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın BAXI Ferrol, K Grubu'nda Beşiktaş, İtalya'nın GEAS Basket takımını ağırlayacak. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ise Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/20.00/20.00/Sopron/20.30)

6. SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. hafta müsabakaları oynanacak. TÜRŞAD-Akkuş Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Altekma-RAMS Global Cizre Belediyespor, Spor Toto-Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor maçları yapılacak. (Bitlis/13.00/İstanbul/17.30/İzmir/15.00/Ankara/16.00/19.00/Antalya/17.00)

7. Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası; Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş müsabakalarıyla tamamlanacak. (İstanbul/16.00/Bursa/17.00)

8. Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'na Polonya'da devam edilecek. (Varşova)

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