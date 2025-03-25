Gündemde Bugün: İftar Programları ve Spor Mücadeleleri

Gündem Özeti: 25 Mart 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenecek Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'na katılacak. Program saat 19.12'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli"'ne katılacak ve ardından Edirne Valiliği tarafından düzenlenecek "Büyük Edirne İftar Programı"'na iştirak edecek. Etkinliklerin saatleri 12.00 ve 18.30 olarak planlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek. Özel, akşam 13.30'da Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da gerçekleşen çeşitli programlara katılacak. Ziyaretler; il eğitim değerlendirme toplantısı ve sektör buluşmasını kapsıyor. Tüm etkinliklerin saatleri 14.30 ile 19.27 arasında düzenlenecek.

TBMM, gündemindeki konuları görüşmek üzere genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Ayrıca, DEM Parti Grup Toplantısı planlandı.

Ekonomi ve Finans Gündemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek ve Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin güven endekslerini duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise iktisadi yönelim istatistiklerini açıklayacak.

Dünya Diplomasi Durumu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi ziyarette bulunacak. Diğer yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlattığı saldırılarla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Spor Aktiviteleri

Ümit Milli Futbol Takımı, bugün Pendik Stadı'nda Belarus ile karşılaşacak. Ayrıca 20 Yaş Altı Milli Takımı, Romanya'ya konuk olacak.

Galler'de düzenlenen UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası çerçevesinde Türkiye, Galler ile mücadele edecek.

Basketbol dünyasında ise Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol takımını ağırlarken, Bahçeşehir Koleji Dreamland Gran Canaria ile karşılaşacak. Galatasaray, Manisa Basket'i ve Aliağa Petkimspor ise İtalya'nın Pallacanestro Reggina ekibini konuk edecek.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu finale ulaşacak.