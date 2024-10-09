Gündemdeki Önemli Gelişmeler - 9 Ekim 2024

GÜNDEM - 9 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Genel Başkanı , partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim Anıtı'nın açılışına katılacak ve işten çıkarılan maden işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret edecek. (Ankara/10.04/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yürütme Faaliyetleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü) TBMM'de İYİ Parti ve Saadet Partisi grup toplantıları yapılacak. Genel Kurulda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi 'nin görüşmelerine devam edilecek. (TBMM/10.30/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenecek "Yeni Anayasa Çalıştayı" öncesi basın toplantısı yapacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Aktivite

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , "Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Yenilenebilir Enerji Konferansı"'na katılacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, "Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Yenilenebilir Enerji Konferansı"'na katılacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , TİGEM Kazım Karabekir İşletmesi ile Valilik ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla bir araya gelecek ve lisanslı depo açılışına katılacak. (Iğdır/10.00/12.30/13.00/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, TİGEM Kazım Karabekir İşletmesi ile Valilik ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla bir araya gelecek ve lisanslı depo açılışına katılacak. (Iğdır/10.00/12.30/13.00/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dış Politika ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılacak. (Dubrovnik) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılacak. (Dubrovnik) (Fotoğraflı-Görüntülü) İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler izlenmeye devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turuna 23 müsabakayla devam edilecek. (Fotoğraflı)

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji , İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Las Palmas/22.00)

, İspanya'nın ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Las Palmas/22.00) Aliağa Petkimspor , Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Belçika'nın Filou Oostende takımını ağırlayacak. (İzmir/19.00)

, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Belçika'nın takımını ağırlayacak. (İzmir/19.00) Manisa Basket , H Grubu'nda Sırbistan'ın FMP ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Belgrad/21.00) (Fotoğraflı)

, H Grubu'nda Sırbistan'ın ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Belgrad/21.00) (Fotoğraflı) FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ilk haftasında A Grubu'nda TOFAŞ , Kıbrıs Rum Kesimi'nin Keravnos takımını ağırlayacak. (Bursa/20.00)

, Kıbrıs Rum Kesimi'nin takımını ağırlayacak. (Bursa/20.00) FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ilk haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin , Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla oynayacak. (Bourges/21.00)

, Fransa'nın takımıyla oynayacak. (Bourges/21.00) CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li finalde Arkas Spor , Finlandiya'nın Akaa Volley takımını ağırlayacak. (İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

, Finlandiya'nın takımını ağırlayacak. (İzmir/19.00) (Fotoğraflı) Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftada Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor ile karşılaşacak. (İstanbul/16.00)

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