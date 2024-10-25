Güneş Enerjisi Dolandırıcılığı: 47 Gözaltı

Enerji Tarlası Dolandırıcılığına Geçit Yok

Güneş enerjisi santralleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kainat Holding AŞ tarafından tanıtılan "Enerji Tarlası" projesi üzerinden birçok kişi mağdur oldu.

Sahte Projeden Büyük Kayıp

2022 yılında internet üzerinde gerçekleştirilen ilanlar aracılığıyla duyurulan projede, güneş enerjisi santralleri kurularak yenilenebilir enerji üretimi yapılacağı belirtilmişti. Üretim alanlarının parsellere bölünüp üye müşterilere satılmasının vaat edildiği, ancak gerçekte parsellerin tarla olduğu ve üzerinde güneş paneli ya da yapı bulunmadığı tespit edildi.

Mağdurların İfadesi

Mağdurlar, projeyle ilgili reklamlara dayanarak sisteme katıldıklarını, hisselerini noter aracılığıyla devrettiklerini ve bazılarına kısa süreli kira ödemeleri yapılırken, birçok kişinin hiçbir ödeme almadığını bildirdi. Müşteriler, Nisan 2024 itibarıyla yetkililere ulaşamadıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Hukuki Süreç ve Gözaltılar

Ticaret Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün raporlarında, dolandırıcılıktan elde edilen gelirin 178 milyon lira olduğu bildirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 47 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. 23 şüpheli tutuklanırken, 22'sinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.

Bu olay, dolandırıcılıkla mücadelede dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.