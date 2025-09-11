Güney Afrika'da erkekler eşlerinin soyadını doğrudan alabilecek

Anayasa Mahkemesi, evlenen erkeklerin eşlerinin soyadını doğrudan alma hakkını engelleyen düzenlemeleri iptal etti. Mahkeme kararına göre, yasaların yalnızca kadınlara tanıdığı bu hak erkekler için yasaklanamaz; bu durum cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı bulundu.

Mahkeme kararının dayanağı

Açıklamada, "1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası"nın erkeklerin soyadı tercihini kısıtlayan bölümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedildi. Karar, mevcut yasal düzenlemenin eşitlik ilkesini zedelediğini vurguladı.

Ne değişecek?

Bu kararın ardından Güney Afrika'da artık erkekler de kadınlar gibi evlilik işlemleri sırasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilecek veya çift soyadı kullanabilecek. Uygulamanın detayları ve idari süreçler ilgili makamlarca duyurulacak.

Mahkemenin kararı, aile hukuku ve vatandaşlık işlemlerinde soyadı tercihleri konusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.