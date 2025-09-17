Güney Afrika'dan Çağrı: Devletler İsrail'in Gazze'deki Soykırımını Durdursun

Güney Afrika tüm devletleri Gazze'deki soykırımın durdurulması için harekete çağırdı

BM raporu ve UAD süreci vurgulandı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı tespitine dayanarak, tüm devletleri bu soykırımı durdurmak üzere harekete geçmeye çağırdı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM raporunun, Güney Afrika'yı 2023'te Uluslararası Adalet Divanı (UAD)'nda İsrail aleyhinde soykırım davası açmaya zorlayan vahim koşulları çarpıcı biçimde teyit ettiği belirtildi.

UAD kararlarına uyulmaması eleştirildi

Açıklamada, UAD'nin Gazze'deki sivilleri korumak için 2024'te aldığı üç geçici tedbir kararına İsrail'in uymamış olmasının derin üzüntü yarattığı ifade edildi. Güney Afrika, bu durumun uluslararası hukukun etkin uygulanmasının önemini gösterdiğini vurguladı.

Devletlere çağrı: Yükümlülükler yerine getirilsin

Bildiride, taraf devletlerin Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıldığı kaydedildi. Açıklamada öne çıkan yükümlülükler şunlar oldu:

- UAD kararlarının uygulanmasını sağlamak,

- Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için uluslararası işbirliği yapmak,

- Soykırımda kullanılabilecek silah transferlerini engellemek,

- Uluslararası hukuka aykırı askeri operasyonları meşru saymamak ve ihlalleri soruşturarak cezalandırmak.

Adalet ve uluslararası hukuk vurgusu

Açıklamada, Filistin halkının gerçek bir yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilerek, tehlikede olanın yalnızca Filistin halkının kaderi olmadığı, aynı zamanda tüm uluslararası hukuk sisteminin olduğu belirtildi. Metinde, meseleyi cezasızlık yerine adalet ilkesinin korunması olarak ele almanın önemi vurgulandı.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, dün İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına ilişkin raporunu paylaşmış ve tüm ülkeleri soykırımı durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmıştı.