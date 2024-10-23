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Güney Afrika Lideri Ramaphosa'dan BRICS'e Çağrı

Cyril Ramaphosa, BRICS'in küresel barış için daha etkili bir araç olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:40
Güney Afrika Lideri Ramaphosa'dan BRICS'e Çağrı

Ramaphosa'dan BRICS Ülkelerine Önemli Mesaj

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS ülkeler topluluğunun küresel barış ve ilerlemenin sağlanmasında daha etkili bir araç haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında yapıldı.

Çatışmalara Dikkat Çekti

Ramaphosa, Gazze ve Orta Doğu'daki çatışmaların endişe verici olduğunu belirtti. "Derhal yürürlüğe girecek bir ateşkesin sağlanması ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkının tanınması konusunda ısrarcı olmaya devam etmeliyiz," dedi.

BRICS'in Potansiyeli

Ramaphosa, BRICS'in dünya çapında yaşanan çatışmaların sona erdirilmesindeki potansiyeline dikkat çekerek, "BRICS'in küresel barış ve ilerleme için her düzeyde daha etkili bir araç haline gelmesi gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

Küresel Güney'in Dönüşümü

BRICS, "Küresel Güney" üzerinde önemli bir etki yaratma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Ramaphosa, bu aile içinde birlikte çalışarak temel zorluklarla başa çıkılabileceğini söyledi.

Yeni Kalkınma Bankası'nın Rolü

Ramaphosa, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB)'nın topluluğun kalkınmasına katkısına dikkat çekti. "NDB, BRICS grubunun değerinin en güzel örneklerinden biridir, çünkü Küresel Güney ülkelerinin büyümesini desteklemektedir," şeklinde konuştu.

Ekonomik Ortaklık Vurgusu

Ramaphosa, Güney Afrika'nın çok kutuplu dünyada tedarik zincirlerinin ve ekonomik iş birliklerinin sorunsuz işlemesini istediğini belirterek, "Ekonomik ortaklıklarımızın tüm potansiyelini gerçekleştirmeli ve herkes için sürdürülebilir kalkınmayı sağlamalıyız," dedi.

BRICS ülkelerinin son dönemdeki genişlemesi, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni üyelerin katılımıyla toplam üye sayısının 9'a çıkmasına neden olurken, bu durum küresel dinamikler içinde de önemli bir yer edinmiştir.

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