Güney Afrika Mahkemesi Edgar Lungu'nun Naaşının İadesi Temyizini Reddetti

Gauteng Yüksek Mahkemesi, eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun naaşının Zambiya'ya iadesi kararına karşı ailenin temyiz başvurusunu reddetti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:45
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir yüksek mahkeme, eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun naaşının ülkesine iadesi yönündeki mahkeme kararına karşı ailesi tarafından yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Karar, devlet televizyonu SABC tarafından duyuruldu.

Mahkemenin kararı ve gerekçesi

Gauteng Yüksek Mahkemesi, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine ilişkin önceki mahkeme kararının temyize taşınması için yasal gerekçe bulunmadığına hükmetti. Mahkeme, ayrıca mahkeme giderlerinin aile tarafından karşılanmasına karar verdi.

Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık

Eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, 5 Haziran'da Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Zambiya hükümeti, Lungu için resmi bir cenaze töreni düzenleyip naaşını ülkeye iade etmek isterken, aile Lungu'nun vasiyetini gerekçe göstererek bu törene itiraz etti ve özellikle halefi Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın törene katılmaması yönündeki isteğini öne sürdü.

Aile üyeleri, Lungu'nun naaşının Zambiya'ya nakledilmesini engelleyerek Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde cenaze töreni düzenleme kararı aldı. Zambiya hükümeti bu töreni durdurmak için mahkemeye başvurdu. Bunun üzerine Pretorya Yüksek Mahkemesi, anlaşmazlık çözülmeden cenaze töreninin yapılamayacağına hükmetti.

8 Ağustos'ta görülen duruşmada mahkeme, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine karar verdi. Aile bu kararı temyize götürerek Güney Afrika Anayasa Mahkemesi'ne (Anayasa Mahkemesi) başvurdu. Anayasa Mahkemesi, 27 Ağustos'ta aile lehine yapılan temyiz başvurusunu reddetti ve önceki mahkeme kararını onayladı.

Son olarak Gauteng Yüksek Mahkemesi de ailenin iade kararının temyiz edilmesi talebini reddederek naaşın Zambiya'ya iadesi yönündeki kararın uygulanmasının önünü açmış oldu.

