Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool 'İstenmeyen Kişi' İlan Edildi

Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından 'istenmeyen kişi' olarak ilan edildi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 01:00
Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool 'İstenmeyen Kişi' İlan Edildi

Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un Durumu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini açıkladı. Bu duyuru, Rubio'nun X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansıdı.

İddialar ve Açıklamalar

Rubio, Rasool hakkında gündeme gelen iddiaları gündeme getirerek, "O, ırk temelli provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı'ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir," ifadelerini kullandı. Bakan Rubio, Rasool'un ABD'de yeri olmadığını vurguladı.

Trump'ın Açıklamaları ve İki Ülke Arasındaki Gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını öne sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" vatandaşlık verilmesi konusunda görüşlerini dile getirmişti. Bunun yanında, IRS basınına göre Rasool, Trump'ı dünyada beyaz üstünlükçü hareket ile suçlamaktadır.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı soykırım davası ile daha da artmış durumda.

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