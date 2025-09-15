Güney Kore, ABD'deki ICE Baskını Sonrası İnsan Hakları İncelemesi Başlattı

Güney Kore, Hyundai-LG fabrikasındaki ICE baskınında gözaltına alınan vatandaşlarının dönüşü sonrası olası insan hakları ihlallerini soruşturacak.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:54
Hyundai-LG fabrikasındaki operasyon ve gözaltılar Seul'de sorgulanıyor

Güney Kore hükümeti, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin gerçekleştirdiği baskında gözaltına alınan vatandaşlarına ilişkin olası insan hakları ihlallerini araştırma kararı aldı. Yonhap'ın haberine göre, yetkililer sürecin tüm yönlerini inceleyecek.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin herhangi bir insan hakları ihlali olup olmadığını belirlemek için firmalarla kapsamlı bir inceleme yürüttüğünü biliyorum." dedi.

Kang, ayrıca Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nın gözaltına alınan vatandaşlarla ilgili olarak ABD'den taleplerinin uygun biçimde uygulanıp uygulanmadığını incelediğini kaydetti.

Olay, 5 Eylül'de ABD'nin Georgia eyaletinde, Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimlerinin düzenlediği baskınla başladı. Baskında, 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskını dolayısıyla "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade ederek, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini belirtmişti.

Bir haftanın ardından, 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı ertesi gün ülkelerine dönmüştü.

