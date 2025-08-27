DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,56 0,64%
ALTIN
4.464,07 0,2%
BITCOIN
4.535.726,52 0,73%

Güney Kore'de okullarda ders saatlerinde cep telefonu yasağı kabul edildi

Güney Kore Meclisi, okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan kanunu kabul etti; istisnalar ve yürürlük tarihi açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:20
Güney Kore'de okullarda ders saatlerinde cep telefonu yasağı kabul edildi

Güney Kore'de okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz yasağı

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Ulusal Meclis, okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Oylama ve istisnalar

Ulusal Meclis'te yapılan oylamada hazır bulunan 163 üyenin 115’i yasa tasarısı lehinde oy kullandı. Yeni yasaya göre öğrenciler ders saatlerinde cep telefonlarını ve akıllı cihazlarını kullanamayacak. Ancak engelli öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olanlar ve acil durumlar için kullanımda istisna tanınacak.

Yürürlük tarihi ve gerekçeler

Yasa, 2026 yılının Mart ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren yürürlüğe girecek.

Milletvekilleri, veliler ve öğretmenler, akıllı telefon kullanımının öğrencilerin akademik başarısını olumsuz etkilediğini ve ders çalışmaya ayırabilecekleri zamanı azalttığını savunuyor.

Halkın Gücü Partisi Milletvekili Cho Jung-hun, yasa tasarısını sunarken yaptığı konuşmada: "Öğrencilerin beyin gelişimi ve duygusal olgunluğu üzerinde akıllı telefon bağımlılığının son derece zararlı etkilerine dair ciddi bilimsel ve tıbbi kanıtlar mevcut."

Güney Kore Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık dörtte biri telefonlarına aşırı bağımlı yaşıyor. Bu oran, 10-19 yaş aralığında %43 iken araştırmalara göre gençlerin üçte birinden fazlası sosyal medyada geçirdikleri zamanı kontrol etmekte zorlanıyor.

Güney Kore, telefon yasağını kanunlaştırırken, Fransa, Finlandiya, İtalya, Hollanda ve Çin gibi ülkelerde de çeşitli düzeylerde öğrencilerin telefon kullanımına kısıtlamalar getirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
2
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
Teknogirişimler Hızlanacak: 'Dijital Şirket' ve 'Mega Fon' Yıl Sonuna Kadar Geliyor
4
İsrail Ablukası Altındaki Gazze'de Açlık: Ölü Sayısı 313'e Yükseldi
5
Nevşehir Avanos'ta Kaçak Otel ve Restoran Yıkıldı
6
TEKNOFEST Mavi Vatan Yarın Başlıyor: İstanbul Tersanesi'nde Deniz Teknolojileri Sergisi
7
İzmir Körfezi'nde Kirlilik Kısır Döngüsü: Balık Ölümleri ve Temizlik Çağrısı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025