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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Yeniden İfadeye Çağrıldı: Sıkıyönetim Soruşturması Devam Ediyor

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 25 Aralık'ta sıkıyönetimle ilgili ifade vermeye çağrıldı. Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon'u sorgulayacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:17
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Yeniden İfadeye Çağrıldı: Sıkıyönetim Soruşturması Devam Ediyor

Yoon Suk Yeol Yeniden İfadeye Çağrıldı

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında yeniden ifade vermeye çağrıldı. Yonhap haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ortak bir soruşturma yürütüyor.

Sorgulama Tarihi ve Ayrıntıları

15 ve 16 Aralık'ta savcılık tarafından ifadesi istenen Yoon, çeşitli gerekçeler öne sürerek bu davetleri dikkate almamıştı. Ancak, merkezi soruşturma ekibi, Yoon'a 25 Aralık'ta yerel saatle 10.00'da Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da bulunan CIO binasında sorgulanmak üzere hazır bulunması için tebligat gönderdi. Yoon, ayaklanma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında sorgulanacak.

CIO, Yoon'un çağrılara cevap vermemesi durumunda 48 saate kadar gözaltında tutulması için mahkeme emri çıkarmayı değerlendirdiğini bildirdi.

Azil Süreci ve Parlamenter Oylama

Güney Kore'de devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclis'e sunulan azil önergesinin, Meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yetiyor. Azil sürecinin ardından, karar Anayasa Mahkemesi'ne sunuluyor ve mahkeme, duruşma yaparak 6 ay içinde kararını veriyor.

Yoon, 2017'de azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'den sonra bu şekilde görevden alınan ikinci lider olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyondaki konuşmasında, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelerde bulunduğunu iddia ederek sıkıyönetim ilan etti. Ancak Meclis, oylamada bu durumu geri aldı ve ardından Yoon'un Bakanlar Kurulu onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılması önerisi 190 milletvekili tarafından kabul edildi. Ana muhalefetteki Demokrat Parti, sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı bularak Yoon'un azli için önerge sundu. Ancak, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluk sağlanamayınca önerge reddedildi.

Ardından, muhalefet partileri, azil önergesini tekrar sundu ve bu sefer 14 Aralık'ta nitelikli çoğunluk sağlandı. Bu gelişme sonucunda Yoon, Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kadar görevden geçici olarak uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı.

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