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Güney Kore'den DeepSeek Uygulamasına Güvenlik Uyarısı

Güney Kore, DeepSeek yapay zeka uygulamasının ihtiyatla kullanılmasını önerdi. Kamu kurumlarında erişim engeli getirildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:00
Güney Kore'den DeepSeek Uygulamasına Güvenlik Uyarısı

DeepSeek'e İhtiyatlı Kullanım Önerisi

Güney Kore'de, güvenlik endişeleri sebebiyle Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının ihtiyatlı bir şekilde kullanılmasını önerildi.

Ülkedeki birçok bakanlık, kurum içi cihazlarda DeepSeek uygulamasına erişim engeli koyarken, Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC) de güvenlik uyarısında bulundu. Yonhap'ın haberine göre, PIPC, "DeepSeek yapay zeka modeline ilişkin güvenlik endişelerinin sürmesi nedeniyle uygulamanın ihtiyatla kullanılmasını öneriyoruz." ifadelerine yer verdi.

PIPC'den Resmi Soruşturma

PIPC, DeepSeek'in kişisel veri toplama politikası hakkında daha fazla bilgi almak için şirketin Çin'deki merkezine resmi soruşturma talebi göndermişti. Ayrıca, diplomatik kanallar aracılığıyla Çin hükümetiyle de konuyu görüşmeyi planladıklarını bildirdi.

Kamu Kurumlarında Erişim Engeli

Güney Kore Dışişleri, Ticaret ve Çevre Bakanlıkları, güvenlik endişeleri dolayısıyla DeepSeek'in kamuya ait cihazlarda kullanımını yasakladı. Benzer biçimde, Hollanda da kamu kurumlarında DeepSeek kullanımıyla ilgili yasağı getirmişti. Ayrıca, ABD'de de uygulamanın hassas verileri paylaştığına dair bulguların tespit edilmesi üzerine yasaklanması için yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.

DeepSeek ve Yeni Modeli

Çin merkezli High-Flyer Capital Management fonu tarafından desteklenen DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocakta piyasa sürdü. Dünya genelinde kısa sürede yaygınlaşan bu yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmayı başardı.

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