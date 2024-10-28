Güney Kore'den Jeopolitik Risklere Karşı Önlem Talimatı

Güney Kore'den Güvenlik İçin Hazırlık Talimatı

Güney Kore'nin lideri Yoon Suk Yeol, Ukrayna ve Orta Doğu’da artan gerilimlere karşı yetkililere "hazırlıklı olma" çağrısında bulundu.

Toplantının Detayları

Yoon, Başbakan Han Duck-soo ile gerçekleştirdiği haftalık toplantıda, ülkedeki yetkililerin jeopolitik riskleri etkin bir şekilde yönetmeleri gerektiğini ifade etti.

Ekonomik Belirsizlikler ve Jeopolitik Riskler

Yapılan açıklamalara göre, Yoon, çalışanlarına Ukrayna ve Orta Doğu’daki artan jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere karşı kapsamlı bir şekilde önlem almaları gerektiğini vurguladı.

Önemli Gözlemler

Ayrıca, Güney Kore'nin, Kuzey Kore ordusunun Rusya'nın yanında mevzilendiğini ve İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarını dikkatle takip ettiği belirtildi.