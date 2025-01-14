Güney Kore: Kuzey Kore'den Kısa Menzilli Balistik Füze Fırlatıldı

Kuzey Kore'den Füze Denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) istikametinde birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama Detayları

Açıklamada, yerel saatle 09.30'da Kuzey Kore'nin Ganggye bölgesinden Doğu Denizi'ne doğru kısa menzilli balistik füzelerin fırlatıldığı belirtildi. Füzelerin yaklaşık 250 kilometre havada kaldıktan sonra denize düştüğü ifade edildi.

Barış Tehdidi

Kuzey Kore'nin bu eylemiyle Yarımada'daki barışı tehdit ettiği kaydedildi. Olayın yakından takip edildiği vurgulandığı açıklandı.

Güney Kore'nin Tepkisi

Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını kınayarak bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirtti.

Güney Kore, 6 Ocak'ta Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönüne hipersonik olduğu değerlendirilen bir füze fırlattığını kamuoyuna açıklamıştı. Kuzey Kore aynı zamanda yeni bir tip orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini ve denemenin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.