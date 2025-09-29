Güney Kore NIS, Siber Alarmı 'Dikkat' Seviyesine Yükseltti

Olayın Detayları

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), veri yönetim kurumunda çıkan yangının ardından çevrim içi kamu hizmetlerinde yaşanan kesintiler nedeniyle ülkenin siber alarm seviyesini yükseltti.

Yonhap'ın haberine göre, NIS seviyesi bir kademe artırarak ikinci seviye olan 'dikkat' düzeyine çıkardı ve karar yerel saatle 18.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Karar, başkent Seul'ün yaklaşık 140 kilometre güneyindeki Daejeon kentindeki Ulusal Bilgi Kaynakları Servisinde Cuma günü çıkan yangın sonrası alındı.

Yangın nedeniyle yüzlerce kamu yönetim sistemi askıya alınmış ve kurum, olası siber saldırılara karşı önlem alma gereği duydu.