Güney Kore, Uçak Kazası Sonrası Havaalanlarında Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Güney Kore, Uçak Kazası Sonrası Önlemleri Artırıyor

Güney Kore, 29 Aralık 2024 tarihinde yaşanan ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından, ülke genelindeki havaalanı ve havalimanlarında güvenlik önlemlerini artırmaya yönelik adımlar atmaya karar verdi.

Güney Kore Toprak, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT), “uzaktaki kuşların erken tespitinin artırılmasını” hedefleyen yeni bir güvenlik önlemi paketi duyurdu. Buna göre, tüm havaalanlarına ve havalimanlarına kuş tespit kameraları yerleştirilecek.

Kuş Tespit Sistemleri ile Güvenlik Artacak

Açıklamada, kuş tespit kameralarının boyut ve hareket yollarını saptayarak son durum bilgilerini hava trafik kontrolörlerine ileteceği belirtildi. Ayrıca, tüm havaalanı ve havalimanlarının en az bir termal görüntüleme radarı ile donatılacağı ifade edildi. Bu uygulamanın 2026 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Uçak Kazası Detayları

Yetkililer, uçağın kazasının nedenlerini araştırırken, kaza yapan uçağın her iki motorundaki tüy ve kan lekeleri bulunduğunu açıkladı. Kazaya sebep olan uçak, Bangkok-Muan rotalı Boeing 737-800 model "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçaktı. Uçağın iniş takımları, Güney Kore’nin Muan şehrinde iniş sırasında açılmamış, bu da kontrol kaybına yol açarak duvara çarpmasına neden olmuştur.

Altı kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçakta, sadece 30’lu yaşlarında bir kadın ve 20’li yaşlarında bir erkek mürettebat kazadan sağ kurtulabilmiştir. Uçak kazasının nedeninin, iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu kaza, Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi olarak kayıtlara geçmiştir.

Olay sonrası, ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmiştir.