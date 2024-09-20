Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti, Nükleer Enerji İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti Arasında Tarihi Nükleer Enerji Anlaşması

Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti, nükleer enerji alanında işbirliğini güçlendiren bir mutabakat zaptı imzaladı. Yonhap haber ajansının aktardığı bilgilere göre, bu anlaşma, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Çek Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyaret sırasında duyuruldu.

İşbirliği Detayları

Devlet Başkanı Yoon, Çekya'nın Plzen kentinde Başbakan Petr Fiala ile bir araya gelerek, nükleer enerji şirketleri Doosan Skoda Power ve JS Skoda merkezlerini ziyaret etti. İki ülke, nükleer enerji alanında işbirliğini içeren bir mutabakat zaptına imza attı.

Bu anlaşma çerçevesinde, Güney Kore merkezli nükleer enerji şirketi Korea Hydro&Nuclear Power Co. (KHNP), Çek Cumhuriyeti'nin Dukovany bölgesindeki nükleer santrale ek nükleer reaktörler inşasında Çek firmalarıyla işbirliği yapacak. Bunun yanı sıra, reaktörlerin inşası, işletimi, bakımı ve yakıt yönetimi konularında da ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Devlet Başkanı Yoon'un Açıklamaları

Yoon, buradaki konuşmasında, "Yeni nükleer reaktörler Güney Kore ve Çekya tarafından birlikte inşa edilecek. Güney Kore hükümeti nükleer enerji anlaşmalarının sadakatle uygulanmasına tam destek verecektir." şeklinde ifadelerde bulundu.

Güney Kore'nin nükleer enerji santrallerinin inşası ve işletmesi konusundaki 50 yılı aşkın deneyimini vurgulayan Yoon, ülkesinin nükleer reaktörleri zamanında inşa etme konusundaki güçlü siciline dikkat çekti. Ayrıca, böyle bir nükleer anlaşmanın, Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore arasındaki ilişkileri daha kapsamlı hale getirdiğini belirtti.