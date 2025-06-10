Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Toplantısı Tiran'da Gerçekleşti

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi Toplantısı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) 12. oturumu gerçekleştirildi. Tiran'daki Arnavutluk Meclisi'nde düzenlenen oturuma, üye ülkelerden parlamento başkanları, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda Türkiye'yi; AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora temsil etti.

Bakan Hasani: İşbirliği ve Diyalog Önemli

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, burada yaptığı konuşmada, parlamentolar arası diyaloğun daha işbirlikçi ve istikrarlı bir Güneydoğu Avrupa'nın inşasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Hasani, "İleriye baktığımızda, ulusal parlamentoların oynadığı hayati rolü tanımamız gerekiyor. Yasama faaliyetleri, denetim ve kamuoyuna yönelik çalışmalar sayesinde Avrupa perspektifinin yalnızca diplomatik bir hedef olmaktan çıkarak toplumlarımız tarafından benimsenen somut bir tercihe dönüşmesine yardımcı oluyorsunuz." dedi.

Arnavutluk'un Bölgesel İşbirliğine Katkısı

Hasani, Arnavutluk'un Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ni (GDAÜ) önemli bir bölgesel mekanizma olarak gördüğünü belirtti. Bu yapının, iyi komşuluk ilişkilerini teşvik eden, işbirliğini güçlendiren ve ortak barış, refah ve Avrupa entegrasyonuna bağlılığı destekleyen bir platform olduğunu ifade etti.

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ise ülkesinin, GDAÜ'nün dönem başkanlığında bölgesel işbirliğinin yoğunlaştırılmasına katkı sağladığını dile getirdi. Spiropali, "İşbirliğimiz, örgütümüze üye ülkelerin, barış, işbirliği ve demokratik kurumların güçlendirilmesi yolunda ilerlemeleri için bir fırsat olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Batı Balkan ülkelerinin Avrupa entegrasyonunu teşvik eden temel bir faktördür." şeklinde konuştu.

Tarihi Bir Dönem

Oturumun, Arnavutluk ve Güneydoğu Avrupa bölgesi için tarihi bir döneme denk geldiğinin altını çizen Spiropali, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda hızlı ve kararlı adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'nin (GDAÜPA) 12. oturumu gerçekleştirildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'nin (GDAÜPA) 12. oturumu gerçekleştirildi.