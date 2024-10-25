Gürcistan'da Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesi Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsünden Ebru Sanatı Atölyesi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Geleneksel Türk Ebru Sanatı ile ilgili çeşitli programlar düzenledi.

İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi'nde Etkinlikler

Tiflis YEE Ofisi tarafından yayımlanan bilgilere göre, İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi'nin Resim Bölümünde ve YEE Tiflis Merkezinde atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Uzmanlardan Ebru Eğitimi

Etkinlik kapsamında Şelçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Dr. Naciye Detseli ve Araştırma Görevlisi Hümeyra Özdemir, katılımcılara ebru sanatının tarihi ve teknikleri hakkında bilgi aktardı.

Katılımcıların Ebru Deneyimi

Programda yer alan üniversite öğrencileri, sanatçıların rehberliğinde renk ve desenlerin su üzerinde nasıl dans ettiğine tanıklık ettiler. Ayrıca, YEE Tiflis Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışması da büyük ilgi topladı.

Tiflis YEE Koordinatöründen Açıklama

Etkinlikteki bir konuşmasında Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, "Geleneksel Türk ebru sanatı, tarihimizin ve kültürümüzün derin izlerini taşımakta. Bu etkinliklerle amacımız hem Türk kültürünü tanıtmak hem de sanatı herkes için erişilebilir hale getirmek" şeklinde belirtti.

Kültürel Mirasın Derin Dünyası

Katılımcılar, ebru sanatının zarif desenlerini oluşturmanın inceliklerini öğrenirken, bu kültürel mirasın eşsiz bir parçası olan ebrunun derin dünyasını keşfettiler. Her iki atölyeye katılanlar, kendi ebru eserlerini üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesi" programları düzenlendi. Bu kapsamda İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Resim Bölümü'nde düzenlenen atölye çalışması ilgi gördü.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesi" programları düzenlendi. Bu kapsamda İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Resim Bölümü'nde düzenlenen atölye çalışması ilgi gördü.