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Gürcistan'da Muhalif Milletvekillerinin Düşürülmesi: Seçim Sonuçlarına Tepki

Gürcistan'da, muhaliflerin parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyerek meclise girmemesi sonrası milletvekillikleri düşürüldü.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:45
Gürcistan'da Muhalif Milletvekillerinin Düşürülmesi: Seçim Sonuçlarına Tepki

Gürcistan'da Parlamentoya Gitmeyen Muhaliflerin Milletvekillikleri Düşürüldü

Gürcistan, 26 Ekim 2024'te gerçekleştirilen parlamento seçimleri sonrasında muhalefetten gelen tepkilere sahne oldu. Seçim sonuçlarını kabul etmeyerek parlamento meclisine girmeme kararı alan bazı muhaliflerin milletvekilliği düşürüldü.

Gürcistan Parlamentosu, geçtiğimiz yılki seçim sonuçlarına karşı çıkarak meclise katılmayan muhalefet parti üyelerinin milletvekilliğinin iptaline yönelik kararını açıkladı. Parlamento oturumuna başkanlık eden Şalva Papuaşvili, seçim barajını aşmayı başaran ancak meclise girmeyen “Değişim İçin Koalisyon”, “Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik” ve “Güçlü Gürcistan” partilerinden toplamda 49 milletvekilinin haklarının düşürüldüğünü duyurdu.

Bu muhalefet partileri, seçimlerde hükümetin hile yaptığı iddialarıyla milletvekilliği haklarının iptali için başvuruda bulunmuşlardı. Bugün gerçekleşen oturumda bu talepler değerlendirildi ve sonuç olarak 150 koltuklu parlamentoda 101 milletvekili kaldı.

Ayrıca muhalefetten “Gakharia Gürcistan İçin” partisinin de seçim sonuçlarını kabul etmediği, ancak diğer partiler gibi milletvekilliği iptali için başvuruda bulunmadığı kaydedildi.

Gürcistan'daki Parlamenter Seçim Sonuçları ve Tartışmalar

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapılan seçimlerde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 oy alarak birinci oldu. “Değişim İçin Koalisyon” yüzde 11,03 ile ikinci, “Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik” yüzde 10,16 ile üçüncü, “Güçlü Gürcistan” yüzde 8,81 ile dördüncü ve “Gakharia Gürcistan İçin” ise yüzde 7,77 ile beşinci sırayı aldı.

Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla sonuçları tanımadıklarını duyurdular. Zurabişvili, 27 Ekim 2024'te yaptığı açıklamada, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." ifadesini kullandı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik bir ortamda yapıldığını belirterek, seçim sonuçlarını tanımayanların ülkede istikrarsızlık yaratma amacında olduğunu vurguladı.

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