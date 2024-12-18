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Gürcistan'daki AB Yanlısı Protestolar 21. Günü Geride Bıraktı

Gürcistan'daki AB yanlısı gösteriler 21. günde devam ediyor. Hükümetin müzakereleri 2028'e ertelemesi tepki topladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:37
Gürcistan'daki AB Yanlısı Protestolar 21. Günü Geride Bıraktı

Gürcistan'daki Gösteriler 21. Gününde

Gürcistan'da, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alınmasına karşı protestolar sürüyor. Olaylar, 28 Kasım'da başlamış ve bugün itibarıyla 21. gününe girmiş durumda.

Göstericilerin Talepleri

Başkent Tiflis’te toplanan göstericiler, hükümeti AB’ye katılımlarını geciktirmekle suçluyorlar. Parlamento binasının önündeki Şota Rustaveli Caddesi gece saatlerinde tekrar trafiğe kapatıldı. Protestocular, Gürcistan ve AB bayrakları taşıyarak taleplerini dillendirdiler. Ayrıca, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesini istiyorlar.

Hükümet ve Protestolar Arasındaki Gerginlik

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkesinin iç işlerine müdahale ettiğini ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirtmiştir. Kobakhidze, 2028 yılına kadar müzakerelerin başlatılmaması kararı aldıklarını açıkladı. Hükümet karşıtı gösterilerin devam etmesi, ülkenin AB ile entegrasyon sürecine zarar verdiği yönünde endişeler yaratıyor.

Uluslararası Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'daki hükümetin AB ile müzakereleri durdurma kararının ardından stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. Ayrıca, AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, göstericilere desteklerini ifade etti. Baltık ülkeleri de Gürcistan yönetiminin bazı üyelerine ülkeye giriş yasağı uygulayacaklarını açıkladı.

Sonuç ve İleriye Dönük Adımlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yalnızca Gürcistan Başbakanı Kobakhidze değil, bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırımların uygulanacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına...

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alınmasına karşı protestolar 21 gündür sürüyor. Parlamento binasının önündeki Şota Rustaveli Caddesi'ni gece saatlerinde tekrar trafiğe kapatan göstericiler, Gürcistan ile AB bayrakları taşıdı.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına...

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alınmasına karşı protestolar 21 gündür sürüyor. Parlamento binasının önündeki Şota Rustaveli Caddesi'ni gece saatlerinde tekrar trafiğe kapatan göstericiler, Gürcistan ile AB bayrakları taşıdı.

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