Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu ve Karar Defteri Açıklaması

Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu'na Yönelik Açıklama

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yönelik iddiaları ve partideki eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaptığı konuşmada, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Karar Defteri ve Seçim Kurulu Başvurusu

Tekin, Sarıyer Seçim Kurulu'na yalnızca karar defterinin tasdiki için başvurduklarını belirterek, "Maalesef ilk günden itibaren binayı aldığımızda karar defterini alamadık. Karar defteri konusunda başvurumuz var. Çeşitli kararlar da almışız, tasdik etmişiz. Onun dışında herhangi bir itirazımız ya da herhangi bir başvurumuz söz konusu değil." dedi. Tekin, aldıkları karar defterinin de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından tasdik edildiğini ifade etti.

İddialara Tepki ve Üslup

Tekin, kendisi ve ekip arkadaşları hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi: "Yapmayın, etmeyin, günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız?" şeklinde konuştu. Sürekli yalanların düzeltilmesinden yorulduğunu söyleyen Tekin, partideki tartışmaların adalet ve nezaketle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Bina, Genel Başkan ve Çalışma Ofisi

Tekin, binanın resmî il binası olduğunun altını çizerek Seçim Kurulu'na yaptıkları başvuruda binanın Sarıyer olarak tescil edildiğini söyledi. "Bu bina Sayın Genel Başkanımızın emrindedir. Sayın Genel Başkanımız da çalışma ofisi olarak kullanabilir," dedi ve odaların büyüklüğünün sorun olmadığını, siyaset yaparken küçücük odalarda da çalıştıklarını hatırlattı.

Kurultay Davası ve Uzlaşma Çabaları

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesine değinen Tekin, "Partimizin bir an önce bu kararlardan kurtulup yoluna devam etmesini istiyoruz." görüşünü paylaştı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile uzlaşmak için yoğun çaba harcadığını, buna rağmen taraflardan gelen tepkilerle sabır ve metanetlerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

"Hakkımı helal etmiyorum" Sözlerine İlişkin Açıklama

Tekin, parti yöneticilerine yönelik "Hakkımı helal etmiyorum" sözlerine ilişkin olarak kendilerinin partinin emekçileri olduğunu vurguladı. "Bu üç emekçiye baktığınızda tertemiz. Siyasetle zenginleşmemiş, kirli işlere bulaşmamış... Bizi, hele hele doğduğum büyüdüğüm Kadıköy Meydanı'nda bu insanları nasıl yuhalattınız?" ifadelerini kullandı ve iftira atanlara tepki gösterdi.

Özetle, Tekin, Sarıyer özelindeki başvuruların sınırlarını netleştirerek yalnızca karar defteri ile ilgili işlem yapıldığını; diğer iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti ve parti içi gerilimlerin diyalogla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

