Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu ve Karar Defteri Açıklaması

Gürsel Tekin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yalnızca karar defterinin tasdiki için başvuru yaptıklarını, başka itiraz ya da başvuruları olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:27
Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu ve Karar Defteri Açıklaması

Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu'na Yönelik Açıklama

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yönelik iddiaları ve partideki eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaptığı konuşmada, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Karar Defteri ve Seçim Kurulu Başvurusu

Tekin, Sarıyer Seçim Kurulu'na yalnızca karar defterinin tasdiki için başvurduklarını belirterek, "Maalesef ilk günden itibaren binayı aldığımızda karar defterini alamadık. Karar defteri konusunda başvurumuz var. Çeşitli kararlar da almışız, tasdik etmişiz. Onun dışında herhangi bir itirazımız ya da herhangi bir başvurumuz söz konusu değil." dedi. Tekin, aldıkları karar defterinin de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından tasdik edildiğini ifade etti.

İddialara Tepki ve Üslup

Tekin, kendisi ve ekip arkadaşları hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi: "Yapmayın, etmeyin, günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız?" şeklinde konuştu. Sürekli yalanların düzeltilmesinden yorulduğunu söyleyen Tekin, partideki tartışmaların adalet ve nezaketle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Bina, Genel Başkan ve Çalışma Ofisi

Tekin, binanın resmî il binası olduğunun altını çizerek Seçim Kurulu'na yaptıkları başvuruda binanın Sarıyer olarak tescil edildiğini söyledi. "Bu bina Sayın Genel Başkanımızın emrindedir. Sayın Genel Başkanımız da çalışma ofisi olarak kullanabilir," dedi ve odaların büyüklüğünün sorun olmadığını, siyaset yaparken küçücük odalarda da çalıştıklarını hatırlattı.

Kurultay Davası ve Uzlaşma Çabaları

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesine değinen Tekin, "Partimizin bir an önce bu kararlardan kurtulup yoluna devam etmesini istiyoruz." görüşünü paylaştı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile uzlaşmak için yoğun çaba harcadığını, buna rağmen taraflardan gelen tepkilerle sabır ve metanetlerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

"Hakkımı helal etmiyorum" Sözlerine İlişkin Açıklama

Tekin, parti yöneticilerine yönelik "Hakkımı helal etmiyorum" sözlerine ilişkin olarak kendilerinin partinin emekçileri olduğunu vurguladı. "Bu üç emekçiye baktığınızda tertemiz. Siyasetle zenginleşmemiş, kirli işlere bulaşmamış... Bizi, hele hele doğduğum büyüdüğüm Kadıköy Meydanı'nda bu insanları nasıl yuhalattınız?" ifadelerini kullandı ve iftira atanlara tepki gösterdi.

Özetle, Tekin, Sarıyer özelindeki başvuruların sınırlarını netleştirerek yalnızca karar defteri ile ilgili işlem yapıldığını; diğer iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti ve parti içi gerilimlerin diyalogla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu ve Karar Defteri Açıklaması
3
Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı
4
Doğurganlık 1,48'e Düştü: MHP'li Yurdakul'dan Aile ve Nüfus Politikaları Çağrısı
5
Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 3 Tekne Daha Çıktı
6
MKE Roket Fabrikası Patlaması Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
7
İspanya, orman itfaiyecileri için erken emeklilik kararnamesini onayladı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa