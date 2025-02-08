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Gürz-45 Operasyonu: Gri Kategorideki 2 Terörist Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürz-45 operasyonuyla 1'i gri kategoride 2 teröristin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:09
Gürz-45 Operasyonu: Gri Kategorideki 2 Terörist Yakalandı

Gürz-45 Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'nin Meriç ilçesinde düzenlenen "Gürz-45" operasyonu sayesinde, gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu teröristler Bülent Taşer ve Leyla Hüşeng'in yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın Açıklamaları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla operasyonla ilgili bilgi verdi. "Gürz-45" operasyonu ile yakalanan teröristlerin, ülke güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetlerde bulunduklarını vurguladı. Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin Geçmişi

Bakan Yerlikaya, yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan Bülent Taşer'in 2008 yılında Bitlis, Batman ve Kozluk bölgelerinde terör faaliyetlerine katıldığını belirtti. Taşer, 2012 yılında Bitlis’te düzenlenen uzaktan komutalı EYP saldırısı, yol kesme ve roketli saldırı gibi eylemlerde yer almıştır.

Jandarma Ekiplerine Teşekkür

Yerlikaya, operasyonu yürüten jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle" diyerek desteklerini ifade etti.

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