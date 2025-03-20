Guterres'ten Rusya-Ukrayna Ateşkesine İlişkin Olumlu Açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinden memnun kaldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:20
Guterres'ten Rusya-Ukrayna Ateşkesine İlişkin Olumlu Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ateşkes sürecine yönelik gelişmelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan açıklamada, Guterres'in ateşkes süreciyle ilgili değerlendirmeleri yer aldı. Guterres, Trump ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlama konusunda uzlaşmalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Genel Sekreter, Trump ve Zelenskiy'nin enerji üretiminde kısmi bir ateşkes anlaşmasına vardıklarını da vurguladı. Bu gelişmeleri, gerilimi azaltmaya yardımcı olacak önemli güven artırıcı önlemler olarak nitelendiren Guterres, "Ukrayna’nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına alacak adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunun açılmasını umuyorum," dedi.

Ateşkesin Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemine dikkat çeken Guterres, bu durumun küresel gıda güvenliği ve tedarik zincirlerine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Ateşkes Görüşmeleri

ABD Başkanı Trump, 18 Mart tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda uzlaştıklarını açıklamıştı. Trump, ayrıca tam ve kapsamlı ateşkese giden süreçte diğer müzakere başlıklarının ilgili heyetler tarafından değerlendirileceğini ve "doğru yolda ilerlediklerini" ifade etmişti.

Trump ve Zelenskiy'nin dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, enerji üretimi alanlarında kısmi bir ateşkes anlaşması sağlandığı bildirilmişti. Tarafların ilerleyen günlerde Suudi Arabistan’da bir araya gelerek ateşkesi Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletmeyi ele alacakları da duyuruldu.

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