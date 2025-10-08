Hacettepe Senfoni 2025-2026 Sezonunu Hikmet Şimşek'i Anarak Açtı

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, şef Hikmet Şimşek'i anarak Rengim Gökmen yönetiminde 2025-2026 sezonunu açtı; Cem Sevgi, Yusuf Çelik soloları ve Cem Esen'in konçertosu sahnelendi.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, ölümünün 24. yılında şef Hikmet Şimşek'i anarak yeni sanat sezonunun ilk konserini gerçekleştirdi. Konser, Rengim Gökmen yönetiminde Ankara Devlet Konservatuarı Konser Salonu'nda sahnelendi.

Premiyer ve Solistler

Konserin birinci bölümünde viyolonsel sanatçısı Yusuf Çelik ile trompet sanatçısı Cem Sevgi, 28 yaşındaki genç besteci Cem Esen'in viyolonsel ve trompet için konçerto formunda yazdığı eserin ilk seslendirilişini yaptı. Dinleyiciler, sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

İkinci Bölüm: Beethoven

İkinci bölümde orkestra, Ludwig van Beethoven'ın 1803–1804 yıllarında kaleme aldığı ve klasik senfoni türünü köklü bir biçimde dönüştüren eser olarak kabul edilen 3. Senfonisi'ni sundu.

Katılım

Konseri akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler izledi; konser sırasında Hikmet Şimşek de anıldı.

