Hacılar'ın Eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu 'Zimmet' Soruşturmasında Gözaltında

Kırıkkale Hacılar'da yürütülen 'zimmet' soruşturmasında eski başkan Mehmet Koyuncu, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve muhasebeci H.H.D. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:19
Hacılar'ın Eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu 'Zimmet' Soruşturmasında Gözaltında

Hacılar'ın Eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu 'Zimmet' Soruşturmasında Gözaltında

Kırıkkale’nin Hacılar Beldesi’ne yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ile belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve belediye adına çalışan özel muhasebeci H.H.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Operasyon, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KOYUNCU

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KOYUNCU

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti
7
Yeniceliler TBMM'de Birlik ve Yatırım Talepleri

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi