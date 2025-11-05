Hacılar'ın Eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu 'Zimmet' Soruşturmasında Gözaltında
Kırıkkale’nin Hacılar Beldesi’ne yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ile belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve belediye adına çalışan özel muhasebeci H.H.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Operasyonun Detayları
Operasyon, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KOYUNCU