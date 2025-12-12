Hafriyatta Yeşil Dönüşüm ile Bafra OSB'lerde Yatırım Hızlanıyor

Hafriyatta Yeşil Dönüşüm, Bafra OSB'lerde yatırıma koz verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi ile Bafra Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında yatırımcıların önünü kesen doğal arazi bozukluğunu "Hafriyatta Yeşil Dönüşüm" uygulamasıyla çözüme kavuşturuyor.

Arazi yapısındaki bozukluk nedeniyle başlatılamayan yatırımlar, belediyenin yürüttüğü uygulama sayesinde güvenli zemin elde edilerek yatırıma açılıyor.

Protokol ve kontrollü dolgu çalışmaları

Yatırımcı talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki SAMKENT A.Ş. ile Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında nitelikli hafriyat toprağı kullanılarak kontrollü arazi dolgu ve düzenleme işlemleri yürütülüyor.

Bu uygulama, OSB parsellerinin altyapı hazırlığını güçlendirerek sera kurulumları ve diğer üretim yatırımlarının başlamasını mümkün kılıyor.

Tamamlanan parsellerde yatırımlar hızla sürüyor

Hem Sera OSB'de hem de Bafra OSB'de zemini güçlendirilen parsellerde yatırımlar hızla hayata geçiriliyor. Kurulumların artmasıyla yatırımcılar bekledikleri üretim alanlarına kavuşmanın memnuniyetini yaşıyor.

Süreç tamamlandıkça Bafra Sera OSB ve Bafra OSB'nin üretim kapasitesinin artacağı, yatırımcıların önünün açılacağı ve ilçenin üretim ekonomisine ivme kazandırılacağı öngörülüyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAFRA TARIMA DAYALI İHTİSAS (SERA) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLE BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) YATIRIMCILARIN ÖNÜNDE ENGEL OLAN DOĞAL ARAZİ BOZUKLUĞU SORUNUNU “HAFRİYATTA YEŞİL DÖNÜŞÜM” UYGULAMASIYLA ÇÖZÜME KAVUŞTURUYOR.