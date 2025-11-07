HAGİAD Başkanı Fatih Erkan'dan 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Andık

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan'dan 10 Kasım Mesajı

Atatürk, saygı, minnet ve özlemle anıldı

HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı anma mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle andıklarını ifade etti.

Erkan, Atatürk’ün "En büyük gücümüz milletimizin çalışkanlığıdır" sözünü hatırlatarak, Ulu Önder’in ilke ve mirasının yol gösterici olduğunu vurguladı.

Mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk, bizlere üretmeyi, ilerlemeyi ve daima daha iyisini hedeflemeyi öğretti. HAGİAD olarak bizler de, O’nun gösterdiği yolda; çalışarak, üreterek ve dayanışmayı büyüterek geleceğe değer katma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Büyük Önderimizi rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyet’in ışığında, O’nun izinde yürümeye devam ediyoruz."

