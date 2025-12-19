HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Umut Timi ile Türkiye'nin Her Sorununda Olacağız"

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK Arama ve Kurtarma Umut Timinin Kapsamının Genişletilmesi Projesi'nin kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in bundan sonra ülke ve insanlık adına ortaya çıkan her sorunda yer alacağını vurguladı.

Projenin kapanış toplantısı ve sertifika töreni

Kapanış toplantısı, Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya HAK-İŞ Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı. Program, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın konuşmalarının ardından, proje kapsamında eğitimlerin yapıldığı Samsun, Ankara ve Van'da eğitim gören kursiyerlere sertifika takdimi ile sona erdi.

Projenin arka planı ve hedefleri

Arslan, projenin uzun soluklu bir yatırım olduğunu belirterek, bu çalışmanın AFAD ile yürütülen geçmiş çalışmaların ürünü olduğunu söyledi. Projeyle ilgili değerlendirmesinde, "Bu afet projemiz, AFAD ile yürüttüğümüz uzun geçmişe dayalı bir çalışmanın sonuçları olarak 2015 yılında konfederasyonumuz genel kurulumuz öncesi yaptığımız çalışmalarda yönetim kurulumuz tarafından hayata geçirilmesini planladık. Ancak bu projenin hayata geçirilmesi 2019 yılından itibariyle gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Arslan, Ankara'da bir arama-kurtarma timi oluşturma hayalinin önemini ve hayata geçirilmesi için atılan ilk adımları anlattı. Ayrıca, projenin büyük ölçüde HAK-İŞ'in kendi kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeye verdiği desteği aktardı.

İş sağlığı, iş güvenliği ve toplumsal sorumluluk

Arslan, Türkiye genelinde iş sağlığı ve iş güvenliği alanında ciddi projelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. "HAK-İŞ olarak bundan sonra ülkemize ait hangi sorun varsa, insanlık adına hangi sorun varsa orada olmak zorundayız" diyerek, sendikal sorumluluğun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de öncelik vereceklerini belirtti. Arslan ayrıca önümüzdeki yıl tim sayılarını artıracak bir model planlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ekipmanların yerlileştirilmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, projede kullanılan ekipmanların yerlileştirilmesine ilişkin değerlendirmelerinde, sendikaların sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez paydaşları olduğunu ifade etti. Aydın, AFAD ile Sanayi Bakanlığı arasında yapılan protokoller sayesinde kullanılan 71 ekipmanın toplamda 51'inin yerlileştirildiğini ve bu çalışmanın devam edeceğini açıkladı.

Toplantı, HAK-İŞ'in arama-kurtarma kapasitesini güçlendirme çabalarının somut çıktılarının paylaşıldığı ve katılımcıların bundan sonra projeyi büyütme hedeflerine odaklandığı bir kapanışla son buldu.

