Bursa Uçağı Enkazı 50 Yıl Sonra Görüntülendi: Ailelerin Anıt Mezar Talebi

Bursa uçağı enkazı 50 yıl sonra gündemde: Aileler anıt mezar istiyor

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirirken 1975 yılında Marmara Denizi’ne düşen ve enkazına bugüne dek ulaşılamayan "Bursa" adlı uçağın görüntülenmesi, kazada yakınlarını kaybeden aileler için yeniden umut ışığı yaktı.

Kaza ve yıllardır çözülemeyen sır

1975 yılında inişe geçen uçak, pistteki başka bir uçak nedeniyle pas geçmek zorunda kalmış ve Marmara Denizi’ne düşmüştü. Uçakta kayıtlı 41 yolcu ile kayıtsız 1 yaşındaki kızı da dahil olmak üzere toplam 42 kişi hayatını kaybetti. Enkazın derinliklerde olması nedeniyle yarım asırdır bulunamayan kaza, Türkiye’nin çözülemeyen trajedilerinden biri olarak kaldı.

YouTuber görüntüleri ve yankı

Geçtiğimiz günlerde YouTuber Nedim Kuru tarafından enkazın yeri ve parçalarının görüntülenmesi, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından haberleştirilerek geniş yankı uyandırdı. Görüntüler, ailelerin yıllardır süren belirsizlik ve adalet arayışını yeniden gündeme taşıdı.

Ailelerin talepleri: Cenazelere ulaşmak ve anıt mezar

Kazada hayatını kaybeden dönemin Malatya Belediye Başkanı’nın oğlu ve iş insanı Bedir Nebioğlunun yakınları, yaşadıkları acıyı anlattı ve yetkililerden destek istedi.

Zehra Nebioğlu yaşadığı travmayı ve dileklerini şöyle aktardı: "Eşim İzmir’e gitti. Bizi özlediği için bir gün önce geldi. Gece yatıyordum. Herkes toplanmış. Benim kapılarımı kapatmış. Uyandım. Herkesin bana bakıyor. Denize düştü dediler. Çok güzel yüzüyordu (eşim). Fakat bu olmadı. Ben felç geçirdim. İnşallah ben ölmeden o da gelse dedim. DNA yapılır. Kızım var onun DNA örneği alınır. Çıksın. Çok istiyorum. Orda çok ağlayacağım ama bir taraftan da sevineceğim."

Nebioğlu ayrıca, o dönemde açmak istedikleri davanın engellendiğini, ""yaşa, işe para veriyorlar"" denilerek sembolik bir tazminatın bölüşüldüğünü belirtti.

Banu Nebioğlu: "Bir anıt mezar istiyoruz"

Kaza anında henüz 3 yaşında olan ve babasını hiç tanımayan Banu Nebioğlu, 50 yılı aşkın süredir babasına bir mezar yapamamış olmanın üzüntüsünü paylaştı. Şimdi 53 yaşında olan Banu Nebioğlu, babası hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Ben babamı kaybettiğimde 3 yaşındaydım. Şu an 53 yaşındayım. Olayın üzerinden 50 sene geçti. Ama sanki cenazeyi görmediğimiz için inanamıyorsunuz. Biz cenazemizi yıkayıp kefenleyip toprağa koyamadık. Benim araştırmalarıma göre baştan sona kule hatası var. Çok çok derinde olması bizim lehimize bir şey. Çünkü derinleştikçe oradaki suyun soğukluğu arttıkça bence kemikler, yok olmuyor. Herkesin cenazesinin bulunabileceğini düşünüyorum."

Banu Nebioğlu en büyük dileğini de açıkça ifade etti: "Bizim isteğimiz bir anıt mezarımızın olmasını istiyorum. Ben babamı hiç tanımadım. Hiç kokusunu, sesini hiç hatırlamıyorum. Tanımadığım bir adamı her gün resminden seviyorum. Resmiyle konuşuyorum. Anıt mezarı neden olmasın. Cenazelerimize ulaşılsın. Bir anıt mezarımızı olsun istiyoruz."

Yakınlarını kaybeden aileler, enkaz görüntülerinin ardından yetkililerden somut adımlar atılmasını, DNA çalışmaları ile cenazelere ulaşılmasını ve bir anıt mezarın inşa edilmesini talep ediyorlar.

