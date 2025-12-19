DOLAR
İZBETON davası: Kooperatif mağdurlarından 'modelin anasını ağlattık' sözüne sert tepki

Şenol Aslanoğlu'nun 'el birliği ile güzelim modelin anasını ağlattık' ifadesi, S.S. İş İnsanları Gaziemir Kooperatifi üyelerinin sert tepkisini çekti; mağdurlar zararların giderilmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:41
İZBETON davasındaki sözler kooperatif üyelerini ayağa kaldırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’da yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla süren davanın sanıklarından Şenol Aslanoğlunun, "el birliği ile güzelim modelin anasını ağlattık" ifadesi, S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi yönetiminin sert tepkisini doğurdu.

Kooperatiften sert açıklama

Kooperatif yönetimi yayımladığı yazılı açıklamada, "Anası ağlayan bir ’model’ değildir" vurgusunu öne çıkardı ve şöyle devam etti: "Anası ağlayan yıllardır birikimini, umudunu ve geleceğini bu projelere bağlayan binlerce kooperatif üyesidir. Artık kooperatif üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesine en ufak güveni kalmamıştır."

Açıklamada, Şenol Aslanoğlu tarafından kullanılan "el birliği ile güzelim modelin anasını ağlattık" ifadesinin, yaşanan mağduriyetleri örtecek, sorumluluğu belirsizleştirecek ve kamu vicdanını yaralayacak nitelikte olduğu belirtildi. Yönetim, kamuoyuna karşı "sert, açık ve net" cevap verme zorunluluğu doğduğunu kaydetti.

Güven kaybı, yaşananlar ve talepler

Kooperatif açıklamasında şu iddialar korundu: Üyeler yönetimi devraldığında müteahhite yüklü avans ödenmiş olmasına rağmen sahada fiilen çalışma yoktu; kooperatif üyeleri tüm borçlarını eksiksiz ödemiş, buna rağmen kooperatif kasasının boş olduğu ve vergi borçları çıktığı ifade edildi. Yönetim, bu tabloyu "kooperatifin kuruluşundan itibaren süregelen usulsüzlükler zinciri" olarak niteledi ve yasal başvuruların Kasım 2024’te yeni yönetim tarafından yapıldığını bildirdi.

Kooperatif ayrıca, kamu kurumlarının hatalarını açıkça kabul etmesi ve yıllardır mağdur edilen kooperatif üyelerinin zararlarının derhal ve somut biçimde giderilmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde yapılan açıklamaların, her demeç ve her 'model' vurgusunun mağdurların öfkesini büyüteceği ve kamu vicdanındaki yarayı derinleştireceği uyarısında bulundu.

"Biz buradayız. Mağduriyetlerimizle, belgelerimizle ve taleplerimizle buradayız. Ve bu gerçekler kabul edilene kadar da susmayacağız."

ŞENOL ASLANOĞLU

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

