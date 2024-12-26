HAK-İŞ'ten Emeklilik Süreçlerine Dikkat Çeken Uyarı

HAK-İŞ'ten Emeklilik Uyarısı

HAK-İŞ Konfederasyonu, 2024 yılında emekliliği hak eden işçiler için önemli bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruya göre, 2024'te emekliliğini erteleyenlerin emekli aylıkları %25-35 daha düşük olacak.

Önemli Duyuru

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 2024'de emekliliği hak etmiş ancak emeklilik dilekçelerinin 2024 sonrasına bırakılmasının ciddi kayıplara yol açacağı vurgulandı. Emeklilik maaşlarına yapılacak zam oranlarının artarak devam etmesi bekleniyor ve bu nedenle bu farkın 6 yıl içinde kapanabileceği tahmin ediliyor.

HAK-İŞ, işçilerin mağduriyet yaşamaması için yasal düzenleme yapılması adına yetkililere çağrıda bulundu. Ancak açıklamalarda herhangi bir yasal düzenlemenin gündemde olmadığı ifade edildi.

Emeklilik Dilekçesi Süreci

2024 yılında emekliliği hak eden işçilerin, başvurularını belirtilen tarihler dikkate alınarak yapmaları gerektiği belirtildi. Kamu kurumlarında ve %50'sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan işçiler, 15 Aralık 2024 ile 14 Ocak 2025 tarihleri arasında ücret bordrosu olanların, 14 Ocak 2025’e kadar başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi. Özel sektörde ve diğer kamu işçileri için ise bu tarihler 1 Aralık ile 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş ve 31 Aralık’a kadar dilekçe verilmesi gerektiği vurgulandı.

İlgili açıklamalar, 2024 yılı içinde emekli olacakların, 2025 yılına göre daha avantajlı bir emekli maaşı alacaklarını bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekte.