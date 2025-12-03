Hakan Fidan Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı

Mark Rutte açılış konuşmasında savunma güçlendirmesi ve Ukrayna'ya destek çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Fidan, toplantı salonuna NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte girerken, toplantı öncesinde Rutte ve ittifak üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ayaküstü sohbet etti.

Toplantıyı Rutte açtı. Basına açık bölümde Rutte, "Bu oturumda, NATO liderlerinin Lahey'deki tarihi zirvede bir araya gelmesinin ardından kolektif savunmamızı güçlendirme konusunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendireceğiz. Ayrıca, 2026 yılı temmuz ayında Ankara'da yapılacak bir sonraki zirveye hazırlanmaya başladığımız için müttefiklerin yapmaları gereken diğer konulara bakacağız" dedi.

Rutte, NATO'nun gerçek ve kalıcı tehlikelerle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Rusya, caydırıcılığımızı sınamaya devam ediyor. Jetler ve dronlarla hava sahamızı ihlal ediyor, sabotajlar gerçekleştiriyor ve sularımıza casus gemiler gönderiyor. Bu eylemler pervasız ve tehlikelidir. Rusya, bu süreçte yalnız değil. Halklarımızı huzursuz etmek ve uluslararası kuralları çiğneme konusunda Çin, Kuzey Kore ve İran ile yakın bir şekilde çalışıyor. Uzun vadeli bir hesaplaşmaya hazırlanıyorlar. Ve biz de güç, birlik ve kararlılık ile karşılık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın savunma yatırımlarını artırdığını vurgulayan Rutte, "Fakat elimizdekilerle yetinmeyi göze alamayız. Hepimizin ağırlık koyması ve hızlı davranması gerekiyor. Savunmamız için temel kabiliyetleri geliştirmemiz, satın almamız, üretimi teşvik etmemiz gerekiyor. Dayanıklılığı artırmak için sanayiye, altyapıya ve inovasyona yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

Rutte, NATO'nun Ukrayna'yı daha fazla desteklemesi gerektiğini belirterek, "Rusya'nın füzeleri ölüm ve yıkıma neden olmaya devam ediyor. Kış geldi. Ukrayna, desteğimize her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor. Hepimiz akan kanın durmasını istiyoruz ve Başkan Turmp'ın bu savaşı bitirmeye yönelik devam eden çabalarını güçlü bir memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rutte sözlerini, "Ukrayna'nın bugün kendini savunabilmesi ve ilerideki saldırganlıkları önleyebilmesi için acil ihtiyaç duyduğu ekipmanı ulaştırmak amacıyla PURL programına katkılarımızı hızlandırmalıyız. Bugün öğleden sonra NATO Ukrayna Konseyi'nin çalışma yemeğinde Bakan Sybiha bizleri en son gelişmeler, Ukrayna'nın acil ihtiyaçları ve barış çabaları hakkında bilgilendirecek" diyerek tamamladı.

Brüksel programı, NATO Dışişleri Bakanları Aile Fotoğrafı ve ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla gerçekleştirilecek NATO-Ukrayna Konseyi çalışma yemeği ile devam edecek.

