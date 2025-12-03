Hakan Fidan Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı; Mark Rutte açılış konuşmasında savunma güçlendirmesi ve Ukrayna desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:23
Hakan Fidan Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı

Hakan Fidan Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı

Mark Rutte açılış konuşmasında savunma güçlendirmesi ve Ukrayna'ya destek çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Fidan, toplantı salonuna NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte girerken, toplantı öncesinde Rutte ve ittifak üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ayaküstü sohbet etti.

Toplantıyı Rutte açtı. Basına açık bölümde Rutte, "Bu oturumda, NATO liderlerinin Lahey'deki tarihi zirvede bir araya gelmesinin ardından kolektif savunmamızı güçlendirme konusunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendireceğiz. Ayrıca, 2026 yılı temmuz ayında Ankara'da yapılacak bir sonraki zirveye hazırlanmaya başladığımız için müttefiklerin yapmaları gereken diğer konulara bakacağız" dedi.

Rutte, NATO'nun gerçek ve kalıcı tehlikelerle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Rusya, caydırıcılığımızı sınamaya devam ediyor. Jetler ve dronlarla hava sahamızı ihlal ediyor, sabotajlar gerçekleştiriyor ve sularımıza casus gemiler gönderiyor. Bu eylemler pervasız ve tehlikelidir. Rusya, bu süreçte yalnız değil. Halklarımızı huzursuz etmek ve uluslararası kuralları çiğneme konusunda Çin, Kuzey Kore ve İran ile yakın bir şekilde çalışıyor. Uzun vadeli bir hesaplaşmaya hazırlanıyorlar. Ve biz de güç, birlik ve kararlılık ile karşılık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın savunma yatırımlarını artırdığını vurgulayan Rutte, "Fakat elimizdekilerle yetinmeyi göze alamayız. Hepimizin ağırlık koyması ve hızlı davranması gerekiyor. Savunmamız için temel kabiliyetleri geliştirmemiz, satın almamız, üretimi teşvik etmemiz gerekiyor. Dayanıklılığı artırmak için sanayiye, altyapıya ve inovasyona yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

Rutte, NATO'nun Ukrayna'yı daha fazla desteklemesi gerektiğini belirterek, "Rusya'nın füzeleri ölüm ve yıkıma neden olmaya devam ediyor. Kış geldi. Ukrayna, desteğimize her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor. Hepimiz akan kanın durmasını istiyoruz ve Başkan Turmp'ın bu savaşı bitirmeye yönelik devam eden çabalarını güçlü bir memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rutte sözlerini, "Ukrayna'nın bugün kendini savunabilmesi ve ilerideki saldırganlıkları önleyebilmesi için acil ihtiyaç duyduğu ekipmanı ulaştırmak amacıyla PURL programına katkılarımızı hızlandırmalıyız. Bugün öğleden sonra NATO Ukrayna Konseyi'nin çalışma yemeğinde Bakan Sybiha bizleri en son gelişmeler, Ukrayna'nın acil ihtiyaçları ve barış çabaları hakkında bilgilendirecek" diyerek tamamladı.

Brüksel programı, NATO Dışişleri Bakanları Aile Fotoğrafı ve ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla gerçekleştirilecek NATO-Ukrayna Konseyi çalışma yemeği ile devam edecek.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BELÇİKA’NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL’DEKİ NATO KARARGAHI’NDA İTTİFAK ÜYESİ...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BELÇİKA’NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL’DEKİ NATO KARARGAHI’NDA İTTİFAK ÜYESİ ÜLKELERİN DIŞİŞLERİ BAKANLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI'NA KATILDI.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BELÇİKA’NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL’DEKİ NATO KARARGAHI’NDA İTTİFAK ÜYESİ...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği