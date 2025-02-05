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Hakan Fidan: CAATSA Yaptırımları Müttefiklik Ruhu ile Çelişiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CAATSA yaptırımlarının müttefiklik ilişkilerine uygun olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:12
Hakan Fidan: CAATSA Yaptırımları Müttefiklik Ruhu ile Çelişiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan CAATSA Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımların, müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığını ifade etti. Fidan, ABD'deki yeni yönetimle yüz yüze görüşme hazırlıklarının da sürdüğünü bildirdi.

Müttefiklik İlişkileri Üzerine Değerlendirme

Bakan Fidan, söz konusu yaptırımların, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerine zarar verebileceğini vurgulayarak, "Bizim CAATSA ile ilgili görüşlerimiz belli. Bu türden bir yaptırımın, müttefiklik ilişkisine yakışmayan bir tutum olduğunu" belirtti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin ABD ile olan ilişkileri konusunda dikkat çekici bir durumu gözler önüne seriyor.

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