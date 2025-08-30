Hakan Fidan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bakan Fidan şehit ve gazileri andı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

Fidan, mesajını NSosyal'den paylaşırken, zaferin 103. yıl dönümüne vurgu yaptı ve şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği zaferin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."