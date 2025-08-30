DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.463.668,46 -0,91%

Hakan Fidan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitleri ve gazileri rahmetle, minnetle andı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:34
Hakan Fidan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Hakan Fidan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bakan Fidan şehit ve gazileri andı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

Fidan, mesajını NSosyal'den paylaşırken, zaferin 103. yıl dönümüne vurgu yaptı ve şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği zaferin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar Çay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Hakkari'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı
3
MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni: Erdoğan katıldı
4
Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Medvedev'e Sert Yanıt: NATO Uyarısına Reddetme
5
BBP Lideri Mustafa Destici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
6
İrlanda'dan AB'ye Uyarı: Simon Harris'ten İsrail'e Somut Adım Çağrısı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta