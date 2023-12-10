Hakan Fidan'dan dünyaya Gazze çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Gazze'deki sivil katliamlara dikkat çekti. Fidan, açıklamasında, "Gazze'deki insanlık dışı saldırılar, yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil, aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurmaktadır. Bu dramın şimdiye kadar durdurulamaması uluslararası sistemin zafiyetini gözler önüne sermektedir. Türkiye, Filistin halkına yönelik bu katliamların durdurulması için uluslararası toplumun insan haklarına saygı gösteren üyeleriyle birlikte çalışmaya devam edecektir." dedi.

Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Türkiye'nin kararlı duruşunu vurgulayarak, insan hakları ve barış adına herkesin ortak sorumluluk taşıması gerektiğini belirtti. Ayrıca, nefret suçlarına karşı mücadelede tüm ülkelerin dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti ve insan haklarının korunması için çifte standarttan uzak durulması çağrısında bulundu.