Hakan Fidan, Helsinki'de Finlandiya-Türkiye Dostluk Grubu Toplantısında Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Helsinki'de Finlandiya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu tarafından düzenlenen toplantıda konuştu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:47
Resmi ziyaret kapsamında temaslar sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Finlandiya'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, başkent Helsinki'de, Finlandiya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun girişimiyle düzenlenen toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki parlamenter ve diplomatik ilişkiler ile iş birliği konuları ele alındı. Fidan'ın konuşması, ziyaretin diplomatik gündeminde önemli bir yer tuttu.

Hakan Fidan'ın Helsinki temasları çerçevesinde yaptığı bu görüşme, Finlandiya ile Türkiye arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

