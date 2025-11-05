Hakan Fidan, Helsinki'de Finlandiya-Türkiye Dostluk Grubu Toplantısında Konuştu

Resmi ziyaret kapsamında temaslar sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Finlandiya'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, başkent Helsinki'de, Finlandiya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun girişimiyle düzenlenen toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki parlamenter ve diplomatik ilişkiler ile iş birliği konuları ele alındı. Fidan'ın konuşması, ziyaretin diplomatik gündeminde önemli bir yer tuttu.

Hakan Fidan'ın Helsinki temasları çerçevesinde yaptığı bu görüşme, Finlandiya ile Türkiye arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

