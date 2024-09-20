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Hakkari Dağlarında Ordulu Arıcıların Bal Üretimi Aşaması

Ordulu çift, Hakkari'nin doğal zenginlikleriyle en kaliteli balı üretmek için azimle çalışıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:25
Hakkari Dağlarında Ordulu Arıcıların Bal Üretimi Aşaması

Hakkari'de Kaliteli Bal Üretimi

Ordulu arıcı çift Şinasi ve Cevriye Keskin, zengin bitki örtüsü ve doğal su kaynakları sayesinde Hakkari'de kaliteli bal üretmeye odaklanmış durumda. 43 yıldır arıcılık yapan Keskin çifti, 2020 yılından bu yana Hakkari'nin doğasında, 300'ü aşkın kovanla bal üretimi gerçekleştiriyor.

Arıcılığa Giriş ve Tecrübeler

63 yaşındaki Şinasi Keskin, ilkokul mezuniyetinin ardından inşaat sektöründe çalıştıktan sonra, aile büyüklerinden ilham alarak 1981 yılında arıcılığa adım attı. "Gezgin arıcılık" yaparak Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde faaliyet gösterdi. İlk kez 1986 yılında Hakkari'ye gelen Keskin, bu bölgeye olan ilgisini 2020'de yeniden hayatına entegre etti.

Hakkari'nin Büyüleyici Zenginliği

Keskin, Hakkari'nin doğal zenginlikleri hakkında şu şekilde konuştu: "Her yörenin kendine özgü ürünleri var. Allah buraya da böyle bir özellik vermiş. İddia ediyorum, dünyada en kaliteli bal Hakkari yöresinindir." Hakkari'deki balın aroması ve kalitesi, diğer bölgelerle olan farkını belirgin hale getiriyor. İklimin bal üretimindeki rolünü vurgulayan Keskin, bu sezonun oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Aile İşletmesi ve Çocukların Eğitimi

Cevriye Keskin ise, bu iş sayesinde çocuklarını yetiştirdiklerini ve onların memur olmalarını sağladıklarını belirtti. İki çocuğunun öğretmen, birinin de havalimanında çalıştığını ifade etti. Cevriye, "Arıcılık güzel bir meslek. Zor ama alıştık. Bu yıl verimimiz oldukça iyi, iyi siparişler alıyoruz." diyerek üretim süreçlerine dair memnuniyetini dile getirdi.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı...

Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de, 4 yıldır 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

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