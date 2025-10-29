Hakkari'de 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Kortej Yürüyüşüyle Kutlandı

Hakkari'de 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 102. yılı kortej yürüyüşü düzenlendi

Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü ile kutlama yapıldı. Etkinlikler, öğretmenevindeki resepsiyonla başladı ve şehir merkezinde coşkulu bir yürüyüşle sürdü.

Protokol ve kortej yürüyüşü

Resepsiyona katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, katılımcılarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Ardından Çelik; 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ve Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci ile öğretmenevi önünden başlayan yürüyüşe katıldı.

Bando takımının öncülük ettiği kortejde, katılımcılar ellerinde bayraklarla yürüdü ve dev Türk bayrakları taşındı. Yürüyüş, katılımcıların ellerindeki bayraklarla Çevre Yolu üzerinden Valilik binasına doğru devam etti.

Havai fişek ve geniş katılım

Etkinlik, düzenlenen havai fişek gösterisi ile son buldu. Kutlamalara siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

