DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,82 -0,28%
ALTIN
4.446,16 -0,27%
BITCOIN
4.518.844,65 -0,43%

Hakkari Yüksekova'da kamyonette 26 kilogram skunk ele geçirildi

Yüksekova'da ev eşyası yüklü kamyonette valizlere gizlenen 26 kilogram skunk ele geçirildi; 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:37
Hakkari Yüksekova'da kamyonette 26 kilogram skunk ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 26 kilogram skunk ele geçirildi

Ev eşyası yüklü kamyonette valizlere gizlenmiş

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 24 Ağustos'ta Yüksekova'da düzenlenen operasyonda, ev eşyası yüklü bir kamyonette arama yapan ekipler, eşyaların arasına gizlenmiş 3 valizde toplam 26 kilogram skunk ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki Törende
3
Antalya'da Rus Eşi Tarafından Bıçaklanan Koca 3 Gün Sonra Öldü
4
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
Edirne'de Motosiklet Yayaya Çarptı — Güvenlik Kamerası Kaydı
6
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
7
Kocaeli'de Cankurtaranlar 179 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor