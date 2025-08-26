Hakkari Yüksekova'da kamyonette 26 kilogram skunk ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 26 kilogram skunk ele geçirildi

Ev eşyası yüklü kamyonette valizlere gizlenmiş

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 24 Ağustos'ta Yüksekova'da düzenlenen operasyonda, ev eşyası yüklü bir kamyonette arama yapan ekipler, eşyaların arasına gizlenmiş 3 valizde toplam 26 kilogram skunk ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.