Haldun Dormen, Kitapseverlerle İmza Gününde Buluştu

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen, Esquire Türkiye dergisinin kendisi için özel olarak hazırladığı Haldun Dormen serisini imzalamak amacıyla Bağdat Caddesi D&R şubesinde sevenleri ile bir araya geldi.

Esquire Dergisi ve Anıları

İmza gününde konuşan Dormen, seride yer almanın kendisini oldukça heyecanlandırdığını belirtti. 1950'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alırken, Esquire dergisine büyük bir merak duyduğunu anlattı. Dormen, "Esquire'i sürekli alır, okurdum. Bir gün bu derginin içinde olacağım aklıma bile gelmezdi. Bu yüzden çok mutluyum," dedi.

Okuma Tutkusu ve Eleştiriler

Sanatçı, şu an bir başucu kitabı olmadığını ancak geçmişte sıkı bir okuyucu olduğunu ifade etti. "Eskiden bir kitabım vardı. Ben uzun yıllar her fırsatta kitap okurdum, hatta babam ders çalışmıyorum diye bazı kitaplarımı saklardı. En çok Dostoyevski okurdum, onları çok severdim," şeklinde konuştu.

Dormen, ABD'den döndükten sonra Türkiye'de tiyatro kariyerine atıldığında birçok eleştiri aldığını belirterek, "Zengin çocuğu, beceremez' denildi. Yıllarca bu tür yorumlarla yüzleştim ama aldırmadım. Kulağımı ve gözümü kapadım, devam ettim. İyi ki de devam etmişim," şeklinde sözlerini sürdürdü.

İmza Gününün Ayrıntıları

Yaklaşık 2 saat süren imza gününde Dormen, aralarında oyuncu Gülen Karaman ve Yosi Mizrahi gibi isimlerin bulunduğu birçok okurunun kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden sanatçı Haldun Dormen, Esquire Türkiye dergisinin kendisine özel olarak çıkardığı Haldun Dormen serisini imzalamak için Bağdat Caddesi D&R şubesinde sevenleriyle bir araya geldi.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden sanatçı Haldun Dormen, Esquire Türkiye dergisinin kendisine özel olarak çıkardığı Haldun Dormen serisini imzalamak için Bağdat Caddesi D&R şubesinde sevenleriyle bir araya geldi.