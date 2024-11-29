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Halep'te Üniversite Yurduna Saldırı: 4 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Halep kentinde Esed rejimi güçlerinin üniversite yurduna düzenlediği saldırıda 4 öğrenci yaşamını yitirdi, 2 öğrenci yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:10
Halep'te Üniversite Yurduna Saldırı: 4 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Halep'te Universite Yurduna Yapılan Saldırıda Can Kaybı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin, kontrolünde bulunan Halep il merkezindeki Halep Üniversitesinin yurduna düzenlediği roket saldırısında 4 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci ise yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Esed rejimi güçleri öğle saatlerinde Halep Üniversitesine ait bir yurda roket saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda yaşamını yitiren 4 öğrencinin yanı sıra, 2 öğrenci de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Öğle saatlerinden bu yana Halep'in dış mahallerinde süren çatışmalar nedeniyle öğrenciler, yurtlarından ayrılarak otobüs terminaline yöneldi.

Terminalde ulaşım imkanı bulamayan pek çok öğrenci ise kendi imkanlarıyla evlerine dönmeye çalışıyor. Rejimin saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Çatışmalar Devam Ediyor

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım tarihinde Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Son 3 gündür süren çatışmalarda, silahlı gruplar Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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