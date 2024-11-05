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Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı: 8 Gözaltı

Halfeti Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:55
Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı: 8 Gözaltı

Halfeti Belediyesi Önünde Gelişmeler

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, belediye yönetiminde meydana gelen değişikliklerin ardından, belediye binasına girmek isteyen bir grup, güvenlik sağlayan polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu.

Kamu Düzenini Bozan Saldırı

İçişleri Bakanlığı tarafından Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınmasının ardından, bu duruma tepki gösteren kalabalığın polisle çatışması sonucu olaylar gelişti. Saldırganların sayısının çokluğu sebebiyle güvenlik güçleri ek önlemler aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, yaşananların ardından derhal harekete geçti ve olayla bağlantılı 8 kişiyi gözaltına almayı başardı. Gözaltında bulunan bu kişilerin ifadeleri alınmaya devam ediyor.

Polisler Yaralandı

Yaşanan taşlı saldırı sonucunda, iki polis memuru da yaralandı. Yaralı polislerin durumuyla ilgili yetkililerden açıklama bekleniyor.

Güvenlik güçlerinin olay yerinde arttırdığı tedbirler, halkın güvenliğini sağlamak adına devam ediyor.

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