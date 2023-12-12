Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seni öldüreceğim'

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonrasında saldırıya maruz kalan hakem Halil Umut Meler, ifadesinde, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarımla 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana karşı, 'Seni öldüreceğim.' şeklinde tehditlerde bulundu. Koca ve diğer şahıslardan davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" açıklamasında bulundu.

Ek olarak, Meler'in moralinin oldukça bozuk olduğu ve hakem arkadaşlarına, "Bu iş benim için sona erdi. Artık devam edemem" dediği bildirildi.

Dün akşam Süper Lig'de gerçekleşen maçın ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, müşteki olarak ifadesini tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'nde verdi.

İfadesinde olaylı maçın orta hakemi olduğunu belirten Halil Umut Meler, şu ifadeleri kullandı:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir." dedi.

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yaşanan bu üzücü olayın ardından Halil Umut Meler'in hakemlik kariyerine son verme kararı aldığı belirtildi. Meler'i ziyaret eden MHK esi genel sekreteri Ali Kunak, Halil Umut Meler'in hala olayın şokunda olduğunu ve kendisinin ziyareti sırasında 'Bu iş bitti, benden bu kadar' ifadelerini kullandığını belirtti.