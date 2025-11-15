Halit Yukay davasında flaş gelişme: Kaptana 9 yıla kadar hapis istemi, iddianame kabul edildi

Halit Yukay davasında iddianame kabul edildi

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı, Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukayın (43) ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir adım atıldı. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, kazadan 100 gün sonra Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturmada, olay tarihinde 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı olan Cemal Tokatlıoğlu (61) hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" ve "Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu bulunan Tokatlıoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olayda, 4 Ağustos günü Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle ayrılan Halit Yukayın teknesi, Erdek’in yaklaşık 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Kaybolan Yukay’ın cansız bedenine ise 19 gün sonra, 68 metre derinlikte ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli yük gemisi mercek altına alındı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemelerinde geminin baş kısmında belirgin sürtme ve darbe izleri tespit edildi. Kazadan bir gün önce çekilen görüntülerde gemide herhangi bir tahribat görülmezken, İzmit Limanı’na yanaştığı 5 Ağustos tarihli görüntülerde bariz hasar saptandı. Bu fotoğraflar ve güvenlik kamerası kayıtları soruşturma dosyasına eklendi.

Gemi baş kısmındaki hasarlı bölgeden ve Halit Yukay’ın parçalanmış teknesinden alınan boya örnekleri, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Kriminal raporda, iki yüzeydeki boya kalıntılarının eşleştiği; renk ve katman yapılarının aynı fiziki özellikleri taşıdığı belirtildi. Bu bulgu, çarpma ihtimalini güçlendiren en önemli deliller arasında yer aldı.

İzmit Limanı’na yanaştığı anlara ait görüntülerde kaptan Tokatlıoğlu ile mürettebatının gemiden inip baş tarafa doğru yürüyerek hasarlı bölgeyi incelediği görüldü. Bu görüntüler de iddianameye delil olarak konuldu.

Soruşturma kapsamında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da, Halit Yukay ile telefonla görüşen son kişi olduğu için 11 Ağustos’ta ifade verdi. Kazanın ardından gözaltına alınan kaptan Tokatlıoğlu, ilk aşamada adli kontrolle serbest bırakılmış, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Tokatlıoğlu ifadesinde, kaza saatlerinde gözcü ve yardımcısının yemek molasında olduğunu ve seyrin otomatik kaptan ile sürdürüldüğünü belirtti. Bu durumun kazaya yol açmış olabileceği değerlendiriliyor. İddianamede kaptanın çarpma sonrası gerekli yardım ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulandı.

Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianame doğrultusunda, tutuklu sanık Cemal Tokatlıoğlunun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

