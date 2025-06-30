Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Muş'ta Halk Ekmek Fiyatlarına Zam Geldi!

Artan maliyetler zorlu yaşam koşullarını daha da derinleştirirken, ekmek fiyatlarına peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sofraların vazgeçilmezi olan Halk Ekmek, dar gelirli ailelerin tercih ettiği uygun fiyatlı alternatiflerden biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak, 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren Halk Ekmek'in fiyatında önemli bir değişiklik yapılacak.

Yeni Fiyat ve Gramaj Değişikliği

Muş Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından yapılan resmi açıklamada, üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle zammın kaçınılmaz hale geldiği bildirildi. Özellikle un, enerji giderleri ve işçilik maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uzun süredir maliyet artışlarını fiyatlarımıza yansıtmamak için büyük bir çaba gösterdik. Ancak gelinen noktada, fabrikanın üretim devamlılığını sağlamak ve hizmet kalitesini korumak adına bu düzenleme kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yüzde 43'lük Bir Artış

Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce 220 gram olarak satılan Halk Ekmek, 240 gram olarak tezgahlardaki yerini alacak. Eski fiyatı 7 TL olan ekmek artık 10 TL'den satılacak. Bu değişiklikle birlikte ekmeğin fiyatında yaklaşık %43'lük bir artış yaşanırken, gramajındaki artış ise yaklaşık %9 seviyesinde kaldı.

Halk Ekmek, bu yeni fiyatlandırma ile yeniden gündem olması bekleniyor. Ekmeğin ulaşılabilirliği, özellikle dar gelirli aileler için büyük önem taşıyor.