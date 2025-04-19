Halkın İsmet Paşa'sı Sergisi Pembe Köşk'te Kapılarını Açtı

İnönü Vakfı’nın Önemli Sergisi

İnönü Vakfı tarafından düzenlenen 'Halkın İsmet Paşa'sı' sergisi, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün evi Pembe Köşk'te ziyarete açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başlatılan serginin teması, İnönü'nün yaşamını ve halkla olan ilişkilerini kapsıyor.

Sergide Neler Var?

Sergide, İsmet İnönü’nün aile arşivi, çeşitli etkinliklerden ve yurt içi gezilerinden derlenmiş fotoğraflar, eşyalardan oluşmaktadır. Ayrıca, İnönü'nün kızı Özden Toker'e ait çocukluk dönemine ait bebekler ve aile üyelerine ait kıyafetler de sergiyi zenginleştiriyor.

Özden Toker'den Açıklamalar

Pembe Köşk'teki sergi ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, vakfın Mevhibe İnönü’nün titizlikle koruduğu eşyalar sayesinde hayata geçirildiğini belirtti. Toker, babası İsmet İnönü'nün halkla olan temasının, eşi Mevhibe Hanım ile beraber gerçekleştirdiği yurt gezileriyle pekiştiğini ifade ederek, 'Bu, Cumhuriyet ailesinde kadının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.' dedi.

Hatıralarını Paylaşacak

Özden Toker, çocukluğu boyunca Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile geçirdiği anıları da aktardı. Atatürk'ün Pembe Köşk'te gerçekleştirdiği yemeklere katıldığını ve bu anıların kendisine kazandırdığı deneyimleri ziyaretçilerle paylaşacağını dile getirdi.

'Halkın İsmet Paşa'sı' sergisi, 19 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar her gün 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Özden Toker, sergi süresince Pembe Köşk'te bulunarak katılımcılarla anılarını paylaşacak.

İnönü Vakfı tarafından, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün evi Pembe Köşk’te fotoğraf, belge ve obje sergisi düzenlendi. İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İnönü Vakfı tarafından, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün evi Pembe Köşk’te fotoğraf, belge ve obje sergisi düzenlendi. İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, AA muhabirine açıklamada bulundu.