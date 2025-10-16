Halong Tayfunu Alaska'yı Vurdu: 1 Ölü, 1.500'den Fazla Yerinden Edildi

Alaska'nın batısını vuran Halong Tayfunu sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi kurtarıldı, 1.500'den fazla kişi sığınaklara tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:08
Halong Tayfunu Alaska'yı Vurdu: 1 Ölü, 1.500'den Fazla Yerinden Edildi

Halong Tayfunu Alaska'nın Batısını Vurdu

Şiddetli yağış ve fırtına büyük hasara yol açtı

Yerel basındaki haberlere göre, hafta sonu Alaska'nın batısını vuran Halong Tayfunu şiddetli yağış ve fırtına getirdi.

Yetkililer, tayfunun ardından sele kapılan 51 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise cesedine ulaşıldığını aktardı.

Bazı yerleşim yerlerinde evlerin temellerinden sökülüp sulara kaplandığı, bazı köylerin tamamen sular altında kaldığı bildirildi.

Yetkililer, tayfun nedeniyle 1.500'den fazla kişinin yerinden olduğunu ve bölge sakinlerinin sığınaklara ve şehir merkezlerine tahliye edildiğini ifade etti.

ABD'nin Alaska eyaletinin batısını vuran Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti...

ABD'nin Alaska eyaletinin batısını vuran Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1500'den fazla kişi yerinden oldu. Alaska Valisi Mike Dunleavy, felaketin ardından Anchorage’taki Alaska Airlines Center’da açıklama yaptı. Dunleavy, Kwigillingok ve Kipnuk köylerinde büyük hasar meydana geldiğini, tahliye edilenlerin güvenli barınaklara yerleştirildiğini söyledi.

ABD'nin Alaska eyaletinin batısını vuran Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti...

İLGİLİ HABERLER

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 12 bin 793 Hap Ele Geçirildi
2
3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda
3
Iğdır'da Kayıp Alzheimer Hastası Emekli Öğretmen İslam Menteş İçin Aramalar Sürüyor
4
İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT
5
Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)
6
Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2026-2030 Beşinci Eylem Planı
7
Dünya Gıda Günü: Gazze ve Ukrayna'da İnsani Kriz Fotoğraflarla Gözler Önünde

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?