Halong Tayfunu Alaska'yı Vurdu: 1 Ölü, 1.500'den Fazla Yerinden Edildi

Halong Tayfunu Alaska'nın Batısını Vurdu

Şiddetli yağış ve fırtına büyük hasara yol açtı

Yerel basındaki haberlere göre, hafta sonu Alaska'nın batısını vuran Halong Tayfunu şiddetli yağış ve fırtına getirdi.

Yetkililer, tayfunun ardından sele kapılan 51 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise cesedine ulaşıldığını aktardı.

Bazı yerleşim yerlerinde evlerin temellerinden sökülüp sulara kaplandığı, bazı köylerin tamamen sular altında kaldığı bildirildi.

Yetkililer, tayfun nedeniyle 1.500'den fazla kişinin yerinden olduğunu ve bölge sakinlerinin sığınaklara ve şehir merkezlerine tahliye edildiğini ifade etti.

